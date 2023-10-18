NYT: Україна отримала від США близько 20 ракет ATACMS

Україна отримала близько 20 далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє The New York Times, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За словами західних чиновників, США відправили в Україну близько 20 ракет ATACMS.

Отримані ЗСУ ракети, кількість яких, за словами офіційних осіб, була невеликою, являють собою касетні боєприпаси, які викидають 950 невеликих бомб. Вони можуть завдати шкоди великій території.

Зброя такого типу заборонена міжнародною конвенцією, яку США не підписували.

ATACMS вже в Україні

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ для атаки використовували далекобійні ракети ATACMS.

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив застосування ATACMS в Україні. У Білому домі також офіційно підтвердили передачу ракет.