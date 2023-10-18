Росіяни влаштували "наймасштабніший наступ" на Авдіївку з 2014 року – МВА

Армія РФ влаштувала "наймасштабніший наступ" на Авдіївку. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі теламарафону, повідомляє Радіо Свобода.

"Я точно можу сказати, що це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи війни, починаючи з 2014 року. Але це ще не кінець тієї історії, яку вони розпочали 10 жовтня" , – наголосив він.

Барабаш зазначив, що так зване "затишшя", яке зараз спостерігається, говорить про те, що "армія РФ видихлась, ситуацію вдалось стабалазувати, але це ще не кінець".

"Менше обстрілів, менше ракетних ударів, менше навіть штурмових дій по позиціях. Хоча на позиціях тихіше не стає, там тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово, тобто на позиціях дуже гаряче залишається" , – констатував він.

За даними голови МВА, армія РФ зараз перегруповується, «відтягує три ночі поспіль техніку, яку може відтянути в глибші тили, аби відремонтувати та поставити знову в стрій».

"І бачимо, що найближчими днями, скоріш за все, буде знову загострення на нашому напрямку" , – додав Барабаш.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції ЗСУ і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. За оцінкою Інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.

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