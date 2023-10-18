США запровадили нові обмеження для Китаю на чипи для ШІ

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткові обмеження на продаж передових напівпровідників американськими фірмами Китаю, щоб перешкодити Пекіну отримувати передові американські технології для посилення своєї армії, повідомляє Європейська правда.

Тепер все більше американських компаній, які хочуть продати Китаю передові чипи або обладнання, що використовується для їх виробництва, будуть зобов'язані повідомити уряд про свої плани або отримати спеціальну ліцензію.

Американські посадовці заявили, що ці правила не стосуватимуться чипів, призначених виключно для використання в комерційних додатках, таких як смартфони, ноутбуки, електромобілі та ігрові системи. Більшість правил набудуть чинності через 30 днів, хоча деякі з них почнуть діяти раніше.

"Мета та ж, що і завжди, – обмежити доступ КНР до передових напівпровідників, які можуть сприяти прориву в галузі штучного інтелекту (ШІ) і складних комп'ютерів, що мають вирішальне значення для військових застосувань КНР" , – заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Щоб запобігти ризику потрапляння передових американських чипів до КНР через треті країни, США також вимагатимуть від їхніх виробників отримання ліцензій на постачання до інших країн, на які поширюється американське ембарго на постачання озброєнь.

Адміністрація Байдена стверджує, що доступ Китаю до цих передових технологій є небезпечним, оскільки вони можуть допомогти військовим країни у виконанні таких завдань, як наведення гіперзвукових ракет, створення передових систем спостереження або злом надсекретних кодів США.

Експерти зі штучного інтелекту попереджають, що ця технологія, якщо нею не керувати належним чином, може становити екзистенційну загрозу для людства.

У довгостроковій перспективі ці обмеження можуть також послабити економіку Китаю, враховуючи, що наразі ШІ трансформує різні галузі – від роздрібної торгівлі до охорони здоров'я.