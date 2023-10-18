Президент США прилетів з візитом до Ізраїлю

Президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня, прибув до Тель-Авіва, розпочинаючи свій візит до Ізраїлю, повідомляє Європейська правда.

Візит американського президента відбувається на тлі резонансного ракетного удару по лікарні в Газі. Ізраїльська і палестинська сторона звинувачують одне одного в атаці.

Своїм візитом Байден прагне продемонструвати рішучу підтримку Ізраїлю в його зусиллях з ліквідації ХАМАС, а також закликати до пошуку шляхів полегшення гуманітарної кризи в Газі.

Перед Байденом до Ізраїлю втретє прибув держсекретар Ентоні Блінкен. Його візит стане продовженням багатоденного турне до семи країн Близького Сходу.

Блінкен повернувся до Ізраїлю зі столиці Йорданії Аммана.

Планувалося, що Байден відвідає Йорданію для участі у саміті з королем Абдаллою II, президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі і президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, щоб обговорити гуманітарну допомогу, але цей саміт був скасований через удар по лікарні в Газі.