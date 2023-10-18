Українські безпілотники атакували військовий табір РФ у Курській області – СБУ

Служба безепки України в ніч на 18 жовтня атакувала безпілотниками військовому таборі біля аеродрому "Халіно" у Курській області, повідомляє Українська правда.

За даними джерела в спецслужбі, Служба безпеки в ніч на 18 жовтня організувала "бавовну" в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори.

За даними спецслужби, неподалік військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але співрозмовник УП стверджує, що ураження були потужними - зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

"Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО "збила всі безпілотники" і "потєрь нєт" , – розповіло джерело.