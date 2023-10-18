В "Укренерго" заявили про пошкодження мереж через обстріли

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 413 населених пунктів - у результаті обстрілів є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській областях.﻿ Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що у Дніпропетровській області на ранок енергоживлення споживачів відновили. В інших областях аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Також у держкомпанії заявили, що середньодобова температура 17 жовтня була на 1,8°C нижче, ніж 16 жовтня (6,2°C проти 8°C).

"Добовий максимум споживання 17 жовтня був зафіксований між 19:00 та 20:00. Показник максимуму вчора був на 2,9% вище за добовий максимум понеділка" , - йдеться у повідомленні.

У компанії запевняють, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів.

"Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія - причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго" , - йдеться у позиції "Укренерго".

18 жовтня імпорт електроенергії здійснюється з Молдови - загальний обсяг 195 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 63 МВт.

Водночас кспорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) з загальним обсягом 4 131 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.