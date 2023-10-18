У Німеччині скоїли напад на будівлю європейської громади
У ніч на середу, 18 жовтня в німецькій столиці Берліні невідомі скоїли напад на будівлю єврейської громади. Про це йдеться в повідомленні громади Kahal Adass Jisroel у Twitter (X), повідомляє Європейська правда.
Згідно з оприлюдненою інформацією, невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в бік будівлі громади.
За даними видання Bild, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
У будівлі розміщено кілька єврейських установ, зокрема, синагога громади Kahal Adass Jisroel, а також школа.
Напередодні вранці був заарештований чоловік, який стояв перед синагогою і вигукував антисемітські гасла.
Крім того, невідомий чоловік під'їхав на електроскутері до входу в будівлю громади. Він нібито намагався щось витягнути з сумки. Його заарештувала поліція.