У Німеччині скоїли напад на будівлю європейської громади

У ніч на середу, 18 жовтня в німецькій столиці Берліні невідомі скоїли напад на будівлю єврейської громади.﻿ Про це йдеться в повідомленні громади Kahal Adass Jisroel у Twitter (X), повідомляє Європейська правда.

Згідно з оприлюдненою інформацією, невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в бік будівлі громади.

За даними видання Bild, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У будівлі розміщено кілька єврейських установ, зокрема, синагога громади Kahal Adass Jisroel, а також школа.

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw — Kahal Adass Jisroel (@KAJ_Berlin) October 18, 2023

Напередодні вранці був заарештований чоловік, який стояв перед синагогою і вигукував антисемітські гасла.

Крім того, невідомий чоловік під'їхав на електроскутері до входу в будівлю громади. Він нібито намагався щось витягнути з сумки. Його заарештувала поліція.