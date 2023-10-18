Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ танки Leopard

Міністерство оборони України прийняло на озброєння для Збройних сил танки німецького виробництва Leopard трьох модифікацій. Йдеться про "Леопарди" 2А6, 2А5 і 1А5", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Накази про ухвалення цих танків на озброєння українських Збройних сил підписав міністр оборони Рустем Умєров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5 були отримані Україною від західних партнерів у рамках військової та оборонної допомоги.

У Міноборони зазначили, що "Леопарди" ефективно зарекомендували себе у боях.

"Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю" , - йдеться у заяві оборонного відомства.

Також у Міноборони звернули увагу, що танки "Leopard" модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.