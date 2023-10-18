Понад 90% компаній в Україні планують збільшення зарплат – опитування

Більшість 93% опитаних компаній підтвердили, що у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати.﻿ Про це свідчать дані опитування, проведеного Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними опитування, 29% HR спеціалістів повідомили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10 - 15%

Крім того:

12% відмітили, що заплати зростуть на 5 -10%,

10% сказали, що в їх компанія планується збільшення рівня заробітної плати на 15-20%,

2% респондентів написали, що у компанії підвищать зарплати на 20%.

Щодо зарплат у 2023 році, то 47% компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10-15%. 26% мали підвищення рівня заробітної плати на 15-20%, ще 8% - більше ніж на 20%, а 8% - менше ніж на 10%

В дослідженні взяв участь 131 фахівець зі сфери управління персоналом (37% керівники департаменту, 32% менеджери середньої ланки, 26% топ менеджмент, 5% молодший персонал).

Більш як 70% учасників даного дослідження представлять міжнародний бізнес. 48% компаній є представниками великого бізнесу, 44% середнього бізнесу, та 8% малого бізнесу.