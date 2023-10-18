Байден: Удар по лікарні в Газі завдала не ізраїльська армія

Президент США Джо Байден вважає, що удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Секторі Гази завдав не Ізраїль. За його словами, це зробила "інша команда", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Після прибуття до Тель-Авіва Байден дав спільну пресконференцію з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Американський президент заявив, що "глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі".

"Судячи з того, що я це бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви. Але є багато людей, які не впевнені, тому нам доведеться подолати багато речей" , - сказав Байден.

Нетаньяху своєю чергою назвав візит Байдена в Ізраїль "глибоко зворушливим". А Байден пообіцяв, що США подбають про те, щоб Ізраїль мав те, що потрібно для захисту.