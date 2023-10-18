Німеччина зробить пріоритетним експорт зброї до Ізраїлю

Федеральний уряд Німеччини хоче надати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю після атаки терористів ХАМАС 7 жовтня. Про це стало відомо агентству DPA, повідомляє Європейська правда.

За даними медіа, комерційні заявки компаній на експорт зброї Ізраїлю будуть оброблятися і схвалюватися в пріоритетному порядку.

Кілька днів тому стало відомо, що Ізраїль запросив у німецького уряду постачання боєприпасів для бойових кораблів. Крім того, був озвучений запит щодо запасів донорської крові та бронежилетів.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що США спрямовують Ізраїлю додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".

Після цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Ізраїлю два дрони Heron, що є на озброєнні німецьких військово-повітряних сил, про які той просив.