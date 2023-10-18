Путін про передачу Україні ракет ATACMS: Не змінить ситуацію

Президент РФ Володимир Путін відреагував на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, назвавши це "помилкою" США, та припустивши, що окупанти зможуть їх відбивати, повідомляє Українська правда.

Про це Путін сказав на пресконференції за результатами візиту до Китаю

"Ми звичайно зможемо відбивати ці атаки (ракет ATACMS – ред.). Війна є війна. Що найголовніше - це кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення" , – сказав російський диктатор.

Путін вважає, що передача Сполученими Штатами ракет Україні є їхньою "помилкою", бо це наче подовжує "агонію України".