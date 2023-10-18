Путін вважає, що в Україні "замислюються" про переговори
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито вже замислюється про переговори з РФ, повідомляє Українська правда.
"На Україні замислюються про переговорний процес, це трансформація в правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо", – сказав російський президент на пресконференції за підсумками візиту до Китаю.
Він додав, що, якщо в Україні хочуть переговорного процесу, то "театральні жести не потрібні, треба скасувати декрет, який забороняє переговори".