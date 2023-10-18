Ринок праці в Україні: які професії будуть потрібні
Мінекономіки оприлюднило Розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки. Потреба зростатиме щороку. Про це йдеться в проєкті, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Згідно з прогнозом, потреба становитиме:
- 2024 рік - 482 тисячі осіб,
- 2025 рік - 542 тисячі осіб,
- 2026 рік - 607 тисяч осіб,
- 2026 рік - 5669 тисяч осіб.
Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах:
- Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві - 358 тисяч,
- Керівники підприємств, установ та організацій - 179 тисяч,
- Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок - 175 тисяч,
- Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук - 147 тисяч,
- Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки - 143 тисячі.
Зарплати в Україні
Кабінет міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Згідно з прогнозом Мінекономіки, номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до вирахування податків), становитиме:
- 2023 рік - 18 118 гривень (зростання на 22%),
- 2024 рік - 21 852 гривень (+20,6%),
- 2025 рік - 25 645 гривень (+17,4%),
- 2026 рік - 29 625 гривень (+15,5%).
При цьому очікується, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися.