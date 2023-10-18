Путін доручив патрулювати Чорне море носіями "Кинджалів"

Російські окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками із ракетами "Кинджал". Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, пише Елизавета Драбкина, РБК-Україна.

"На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем" , - сказав він.

За словами диктатора, літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинджал", які мають дальність понад 1000 км.

Нагадаємо, у вересні українські захисники завдали кількох успішних ударів по російських об'єктах у Криму. Зокрема, було знищено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону", а також частково зруйновано штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі.