Ізраїль оголосив про створення гуманітарної зони на півдні Сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні Сектору Гази. ﻿Про це пише The Times of Israel із посиланням на заяву підрозділу Міноборони Ізраїлю, який займається координацією цивільних питань (COGAT), повідомляє Українська правда.

ЦАХАЛ закликає жителів Гази евакуюватися на південь (анклаву - ред.) для їхнього захисту.

Аль-Мавасі – це місце, де буде надавати міжнародна гуманітарна допомога у разі потреби.

The Times of Israel повідомляє, що рішення прийнято після багатоденних переговорів з Єгиптом, США та іншими країнами.