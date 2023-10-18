У Єврокомісії відмовились коментувати зустріч Орбана з Путіним

У Єврокомісії відмовились коментувати зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним в столиці Китаю Пекіні, що відбулася 17 жовтня, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.

Відповідаючи на питання про те, як Єврокомісія може прокоментувати зустріч угорського прем'єра з лідером країни, яке веде загарбницьку війну проти України та проти якої ЄС запровадив санкції, він сказав, що це "дуже хороше питання".

"Це питання до Ради Європейського Союзу. Як ви знаєте, дуже важливі рішення в цій сфері приймаються на рівні Ради ЄС, ось чому Рада ЄС – краще місце, щоб це обговорювати" , – заявив де Кеерсмакер.

Президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Орбан у розмові з Путіним назвав російську війну проти України "воєнною операцією".

Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.