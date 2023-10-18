Який курс долара очікує бізнес за рік – опитування

Український бізнес у третьому кварталі 2023 року покращив свої очікування щодо рівня девальвації національної валюти. Про це свідчить щоквартальний зріз ділових очікувань підприємств України, який проводиться Національним банком, повідомляє Ліга.Фінанси.

Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,00 грн/$ (у попередньому кварталі – 40,43 грн/$).

Понад половина респондентів (56,5% проти 44,3% у другому кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40,00 грн/$.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).