У Словаччині Фіцо може стати одночасно прем'єром та главою МЗС – ЗМІ

У Словаччині лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо ще не знайшов кандидата на посаду міністра закордонних і європейських справ, тож він сам тимчасово обійматиме посади і прем’єр-міністра, і глави МЗС. Про це пише агентство SITA з посиланням на два незалежні джерела, повідомляє Європейська правда.

Партнери політсили Фіцо по коаліції – партія "Голос" і Словацька національна партія – вже представили своїх кандидатів на посади міністрів. Натомість Smer-SD досі цього не зробила.

Фіцо каже, що проведе переговори щодо кандидатів з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Нагадаємо, 11 жовтня Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.

У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів, що відкриває шлях для антиукраїнського Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.

"Голос" отримає пост спікера парламенту, яким, швидше за все, стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.