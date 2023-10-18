Суд арештував багатомільярдне майно колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва

Суд арештував майно експрезидента "Мотор Січі" Вʼячеслава Богуслаєва на понад 12 мільярдів гривень, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора завершили розслідування справи щодо Богуслаєва, якого підозрюють в державній зраді, й передали її до суду.

Суд арештував майно підозрюваного на суму в понад 12 мільярдів гривень.

У справі також проходить директор Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства. Їхні кошти, нерухомість, корпоративні права та майно, записане на родичів за кордоном, тепер арештовані.

Як повідомлялось, у жовтні 2022 року В'ячеслава Богуслаєва заарештували за підозрою у колабораціонізмі, державній зраді та співпраці з Росією. Акції компанії та майно Богуслаєва також заарештували та передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У лютому 2023 року прокуратура оголосила нову підозру колишньому президенту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву: цього разу — за співпрацю з терористами "ДНР".

У березні Богуслаєву повідомили про ще одну підозру — у колабораційній діяльності та пособництві Росії.

1 квітня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Богуслаєва.

У червні Київський апеляційний суд залишив під вартою президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у пособництві державі-агресору.