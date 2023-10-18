Bloomberg: З портів України завдяки тимчасовому коридору вийшли понад 30 суден

Завдяки роботі тимчасового зернового коридору з українських портів у Чорному морі вийшли 32 судна, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними ЗМІ, вищезгадані 32 судна, які заходили в українські порти протягом місяця, мали загальну вантажомісткість близько 1,4 мільйона тонн.

Це приблизно така ж, кількість, яка була перевезена коридором, створеним за підтримки ООН і Туреччини, в перший місяць його роботи. Однак це лише третина обсягів, які пройшли цим маршрутом, коли він працював більш ефективно.

Варто зауважити, що тепер кораблі намагаються плавати ближче до узбережжя країн-членів НАТО Болгарії і Румунії, намагаючись таким чином зменшити ризики. При цьому деякі кораблі вимикають свої сигнали місцеперебування, коли досягають чорноморських портів.

Також відомо, що близько дев'яти суден, які заходили в українські чорноморські порти, були суднами типу "Панамакс" - одними з найбільших кораблів, які перевозять зерно по всьому світу. За даними Bloomberg, це свідчить про те, що деякі судновласники готові ризикувати, відправляючи в Україну більші і цінніші судна, попри потенційну небезпеку.

Зернова угода

В липні 2023 року, Росія заявила про вихід з зернової угоди, та почала обстрілювати зернові порти та інфраструктуру Одеси. 10 серпня 2023 року Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Але зберігається військова загроза з боку РФ. Зазначені маршрути в першу чергу були зроблені для суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Вночі 26 вересня, в Одесі була нічна атака "Шахедами". В результаті атаки дронів було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок.