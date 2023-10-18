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ОВА: У Нікополі під російський обстріл потрапив готель, є постраждалий

ОВА: У Нікополі під російський обстріл потрапив готель, є постраждалий
Фото: Telegram

Російська армія 18 жовтня вчинила 4 артобстріли Нікополя на Дніпропетровщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждав 36-річний чоловік. Він у задовільному стані. Лікуватиметься вдома.
Зайнявся готель. Рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені й 7 приватних будинків та 4 господарські споруди".

Також Лисак повідомив, що через ракетний удар по Обухівці знищена 1 оселя і 21 – понівечена. Побиті 11 господарських споруд та 1 – зруйнована.

Передісторія: 

  • 18 жовтня російські війська під час ракетної атаки поцілили у приватні будинки в селищі Обухівка поблизу міста Дніпро – за попередньою інформацією, вбили одну людину й поранили ще чотирьох. 

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