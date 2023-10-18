Дані США не підтверджують причетність Ізраїлю до удару по лікарні в секторі Гази

Білий дім на основі інформації, зібраної американськими спецслужбами, стверджує, що Ізраїль "не несе відповідальності" за вибух у лікарні в секторі Гази напередодні, який призвів до численних жертв серед цивільних, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повiдомляє CNN, ідеться в поширеній заяві речниці Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

Представниця адміністрації президента США зазначила, що поточна оцінка Вашингтона ґрунтується на аналізі знімків із повітря, перехоплень та інформації з відкритих джерел і "полягає в тому, що Ізраїль не несе відповідальності за вчорашній вибух у лікарні в Газі".

Вона додала, що США продовжують збирати й аналізувати інформацію про інцидент.

Співрозмовники CNN в американському уряді додали, що схиляються до версії Ізраїлю: удар по лікарні, ймовірно, завдала ракета, випущена палестинським угрупованням "Ісламський джихад", яка впала.

Нагадаємо, напередодні по лікарні в секторі Гази завдали удару, внаслідок якого, як стверджують у ХАМАС, загинули щонайменше 500 людей. Палестинська сторона, а також численні арабські джерела наполягають, що удар по лікарні завдав Ізраїль керованою авіабомбою з комплектом JDAM.

Загибель цивільних спричинилась до хвилі антиізраїльських протестів у арабських країнах. Західні лідери засудили удар по лікарні, а в Єврокомісії закликали його розслідувати.