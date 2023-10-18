Британія та Німеччина не готові відновити відносини з Росією після закінчення війни
Велика Британія та Німеччина не розглядають можливості відновлення відносин з Росією навіть після завершення війни в Україні та зміни влади у РФ, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповіли британські та німецькі чиновники і дипломати з посиланням на Bloomberg.
За їх словами, торгівельні стосунки між Європою та Росією навряд чи відновляться навіть за умови відміни санкцій, закінчення війни в Україні та зміни режиму.
"Ці стосунки закінчилися", — сказав посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер на Форумі енергетичної розвідки в Лондоні.
"Повернення не буде", — сказав міністр енергетики Великобританії Грем Стюарт.
Після вторгнення в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв. Зараз Росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону порівняно з більш ніж третиною до війни. Для Великобританії це не велика зміна, оскільки Росія постачала лише 4% газу та 9% нафти у 2021 році. Для Німеччини це стало великим потрясінням, позбавивши країну приблизно половини поставок газу.
"Ситуація дуже складна", — сказав Бергер.
Ціни на газ залишаться вищими, ніж до російської війни, створюючи "постійний тиск на Німеччину та її промисловість".
Імпорт трубопровідного газу з Росії був здебільшого припинений, але поставки скрапленого газу зросли після вторгнення. Іспанія, Франція та Бельгія були серед країн, які збільшили закупівлі скрапленого палива з Росії, тоді як Великобританія заборонила це використання, а Німеччина уникає цього без офіційного ембарго.
Ці поставки також будуть поступово припинені по всій Європі, оскільки континент продовжує свої зусилля з диверсифікації своїх джерел газу, сказав Бергер.