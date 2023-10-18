Британія та Німеччина не готові відновити відносини з Росією після закінчення війни

Велика Британія та Німеччина не розглядають можливості відновлення відносин з Росією навіть після завершення війни в Україні та зміни влади у РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповіли британські та німецькі чиновники і дипломати з посиланням на Bloomberg.

За їх словами, торгівельні стосунки між Європою та Росією навряд чи відновляться навіть за умови відміни санкцій, закінчення війни в Україні та зміни режиму.

"Ці стосунки закінчилися" , — сказав посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер на Форумі енергетичної розвідки в Лондоні.

"Повернення не буде" , — сказав міністр енергетики Великобританії Грем Стюарт.

Після вторгнення в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв. Зараз Росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону порівняно з більш ніж третиною до війни. Для Великобританії це не велика зміна, оскільки Росія постачала лише 4% газу та 9% нафти у 2021 році. Для Німеччини це стало великим потрясінням, позбавивши країну приблизно половини поставок газу.

"Ситуація дуже складна" , — сказав Бергер.

Ціни на газ залишаться вищими, ніж до російської війни, створюючи "постійний тиск на Німеччину та її промисловість".

Імпорт трубопровідного газу з Росії був здебільшого припинений, але поставки скрапленого газу зросли після вторгнення. Іспанія, Франція та Бельгія були серед країн, які збільшили закупівлі скрапленого палива з Росії, тоді як Великобританія заборонила це використання, а Німеччина уникає цього без офіційного ембарго.

Ці поставки також будуть поступово припинені по всій Європі, оскільки континент продовжує свої зусилля з диверсифікації своїх джерел газу, сказав Бергер.