Україна домовилась з Латвією про спільну роботу над запуском 5G - Федоров
Україна підписала меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії, щоб разом працювати над запуском 5G, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету", – написав глава відомства.
Латвія – одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. Федоров наголосив, що обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України.
"Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом. Співпраця сприятиме швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та допоможе побудувати технологічну телеком-інфраструктуру", – додав міністр.
Нагадаємо:
У Міністерстві цифрової трансформації анонсують запуск пілотної версії технології 5G вже наступного року.