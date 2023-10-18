Україна домовилась з Латвією про спільну роботу над запуском 5G - Федоров

Україна підписала меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії, щоб разом працювати над запуском 5G, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету" , – написав глава відомства.

Латвія – одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. Федоров наголосив, що обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України.

"Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом. Співпраця сприятиме швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та допоможе побудувати технологічну телеком-інфраструктуру" , – додав міністр.

Нагадаємо:

У Міністерстві цифрової трансформації анонсують запуск пілотної версії технології 5G вже наступного року.