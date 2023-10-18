У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок
Під час повномасштабного вторгнення лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок долучився до ЗСУ, повідомляє Українська правда.
Про це заявив заступник Голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко в інтерв’ю УП.
"Олег Тягнибок із перших днів знаходиться у складі ЗСУ (до речі, як і його брат). Він знаходиться в структурах, які займаюсться організацією сил спротиву.
У будь-якому разі він залучений у всі ці процеси. До речі, його син теж служить (у Національній гвардії)".