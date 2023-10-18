Байден оголосив надання гумдопомоги палестинцям на 100 млн доларів

Президент США Джо Байден під час перебування в Ізраїлі оголосив про домовленість щодо надання гуманітарної допомоги населенню палестинських територій на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту, повідомляє Європейська правда.

Про це Байден написав у соцмережі Twitter (Х).

Американський лідер заявив, що США скерували 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для людей у секторі Гази й на Західному березі річки Йордан.

"Ці гроші підуть на підтримку понад мільйона переміщених і постраждалих від конфлікту палестинців", – додав він, підкресливши, що США упевняться, аби ці кошти не отримав ХАМАС чи інші терористичні угруповання.

I just announced $100 million for humanitarian assistance in Gaza and the West Bank.



This money will support over 1 million displaced and conflict-affected Palestinians.



And we will have mechanisms in place so this aid reaches those in need – not Hamas or terrorist groups. — President Biden (@POTUS) October 18, 2023

Під час спілкування з журналістами Байден додав, що Ізраїль погодився пропустити гуманітарну допомогу через територію Єгипту – єдиної держави, що межує із сектором Гази. Досі він блокував її, оскільки кордон раніше використовувався для ввезення військового та іншого обладнання для ХАМАС.

Заява президента США пролунала на тлі тиску з боку світових лідерів щодо гуманітарної кризи в секторі Гази, який зазнавав ізраїльських ударів у відповідь на обстріли ХАМАС і перебуває у фактичній блокаді.

Раніше ЄС оголосив про організацію "гуманітарного повітряного мосту", за допомогою якого до сектору Гази буде постачатись гуманітарна допомога на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту. Він також потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.

Як повідомляли, американський президент Джо Байден у середу прибув до Ізраїлю, щоб висловити свою солідарність після нападу ХАМАС на країну 7 жовтня.