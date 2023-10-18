Супутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

З'явилися супутникові фото за 18 жовтня, на яких помітні місця ураження на аеродромі під окупованим Бердянськом, де напередодні Збройні сили України знищили кілька гелікоптерів росіян, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сервіс Planet Labs, проект "Схеми" видання "Радіо Свобода".

На знімку видно частину злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

У ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. Сили спецоперацій повідомили, що було пошкоджено злітно-посадкові смуги аеродромів і уражено 9 гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО та склад боєприпасів.