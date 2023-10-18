ОВА: Росіяни вдарили з авіації та артилерії по Херсонщині, троє поранених
Російська армія 18 жовтня з авіації та артилерії вдарила по Херсонщині, троє чоловіків поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Внаслідок удару по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.
Ще один "приліт" - по Ольгівці. Там травмований 47-річний місцевий житель".
Прокудін повідомляє також про 5 авіаударів по селищі Козацьке. Масштаби пошкоджень встановлюються.