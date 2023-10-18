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ОВА: Росіяни вдарили з авіації та артилерії по Херсонщині, троє поранених

ОВА: Росіяни вдарили з авіації та артилерії по Херсонщині, троє поранених
Фото: wikimedia.org

Російська армія 18 жовтня з авіації та артилерії вдарила по Херсонщині, троє чоловіків поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок удару по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.
Ще один "приліт" - по Ольгівці. Там травмований 47-річний місцевий житель".

Прокудін повідомляє також про 5 авіаударів по селищі Козацьке. Масштаби пошкоджень встановлюються.

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