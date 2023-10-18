Російська армія завдала удару по Миколаївщині: загинула жінка
Російська армія увечері 18 жовтня завдала удару по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині, відомо про загиблу жінку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади. Загинула жінка, її рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі. Ймовірно ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого".
За словами Кіма, пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство. Детальну інформацію ще уточнюють.