NBC: Байден хоче запросити $60 млрд на допомогу Україні

Президент США Джо Байден має намір виставити на голосування до Конгресу довгостроковий пакет допомоги для України у розмірі 60 млрд доларів.﻿ Про це повідомляє NBC News, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Законодавці Конгресу отримали першу розширену інформацію про новий пакет фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, надасть Конгресу цього тижня.

Хоча його ще остаточно не сформовано, швидше за все, для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення 60 млрд доларів. Це підтвердили три джерела, знайомі із запитом. Решта запиту включатиме приблизно 40 млрд доларів, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США та Мексики.

Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, який закінчується у вересні наступного року, складе близько 100 млрд доларів, повідомили чотири джерела, які безпосередньо беруть участь у процесі.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден звернеться до Конгресу із запитом, що включає оборонну допомогу Україні та Ізраїлю. Його розмір складатиме близько 100 млрд доларів.

При цьому виникли побоювання, що через підтримку Єрусалиму може скоротитись допомога Україні. Втім, Байден заявив, що США – наймогутніша нація в історії світу і має можливості та зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Також The Wall Street Journal писав, що сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні у розмірі від 50 до 100 млрд доларів.