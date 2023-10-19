Курс валют НБУ на 19 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 19 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 18 жовтня підвищився на 11 коп до 36.56 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 38.61 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 2 коп. до 3.76 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 15 коп. до 44.56 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 16 коп. до 40.67 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 8.69 за 1 польський злотий.