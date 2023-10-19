Курс валют НБУ на 19 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 19 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 18 жовтня підвищився на 11 коп до 36.56 за 1 долар.
Євро подорожчав на 6 коп. до 38.61 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 2 коп. до 3.76 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 15 коп. до 44.56 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 16 коп. до 40.67 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 8.69 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.561 600
|EUR
|Євро
|38,609 000
|RUB
|рубль
|0.376 190
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.564 900
|CHF
|Швейцарський франк
|40.671 500
|PLN
|Польський злотий
|8.692 300