Генштаб опосередковано підтвердив просування ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Генштаб ЗСУ у своєму зведенні побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра − зокрема, серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказане село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі і до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи, повідомляє Українська правда.

Про це йшлося в зведеннях Генштабу ЗСУ станом на 18:00 18 жовтня та 6 ранку 19 жовтня.

"На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області" , – йшлося у вечірньому зведенні 18 жовтня.

Піщанівка розташована на лівому березі Дніпра. Про те, що окупанти били по цьому селу, повідомляється і в зведенні станом на ранок 19 жовтня.

Інститут вивчення війни припускав, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра − зокрема, на північ від Піщанівки (за 14 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро), і в Пойму (за 11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

ISW зазначав, що росіяни стурбовані можливістю "більш масштабної української операції" на окупованій Херсонщині.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося близько 80 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжували штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдавали росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплювались на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Українські воїни відбили 3 атаки ворога. Також безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар’їнки та ще 4 − в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони України ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 − по зенітно-ракетних комплексах противника. Також захисники знищили російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.