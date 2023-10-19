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Росіяни втратили ще 630 військових, 39 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

Росіяни втратили ще 630 військових, 39 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 630 російських військових, а також знищили 11 танків, 39 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), літак, гелікоптер та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 290680 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 9437 (+17) од,
  • артилерійських систем - 6983 (+39) од,
  • РСЗВ - 818 (+4) од,
  • засоби ППО - 548 (+1) од,
  • літаків - 320 (+1) од,
  • гелікоптерів - 324 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17),
  • крилаті ракети - 1534 од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34) од,
  • спеціальна техніка - 985 (+3).

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