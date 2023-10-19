Росіяни втратили ще 630 військових, 39 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 630 російських військових, а також знищили 11 танків, 39 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), літак, гелікоптер та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 290680 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4992 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 9437 (+17) од,
- артилерійських систем - 6983 (+39) од,
- РСЗВ - 818 (+4) од,
- засоби ППО - 548 (+1) од,
- літаків - 320 (+1) од,
- гелікоптерів - 324 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17),
- крилаті ракети - 1534 од,
- кораблі /катери - 20 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34) од,
- спеціальна техніка - 985 (+3).