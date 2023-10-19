РФ атакувала Україну ракетами і безпілотниками: скільки цілей знищила ППО

З вечора 18 жовтня до ранку 19 жовтня російські окупанти атакували України ударними безпілотниками типу Shahed, балістичними ракетами "Іскандер-М", а також керованими авіаційними та зенітними ракетами. Сили ППО знищили одну ракету та три "Шахеди".

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Удари були спрямовані на промислові, інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти.

Загалом росіяни застосували:

5 балістичних ракет "Іскандер М";

1 зенітну керовану ракету С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

1 крилату ракету (тип уточнюється);

9 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Були атаковані об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три ударні БпЛА Shahed-136/131" , – йдеться в повідомленні.

Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомили﻿ про збиття ракети.