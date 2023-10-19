У США протестувальники проти війни Ізраїлю і ХАМАС зайшли до Капітолію

У Вашингтоні затримали понад 300 учасників антивоєнної демонстрації, що закликала до припинення війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, під час якої частина людей зайшли у будівлю Капітолію, повідомляє Європейська правда.

У середу багато сотень людей зібралися довкола та всередині комплексу Капітолію, закликаючи до припинення війни між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупованням ХАМАС, що контролює сектор Гази. У зв’язку з подією до Капітолію перекинули додаткових правоохоронців з інших районів.

Речник поліції Капітолію повідомив, що всього у комплексі Капітолію затримали близько 300 протестувальників.

Деякі демонстранти, координовані єврейською групою лівих поглядів Jewish Voice for Peace, увійшли в офісну будівлю Cannon House через різні входи і зібралися всередині ротонди.

У поліції пояснили, що протестувальникам, як і загалом громадськості, дозволено заходити у комплекс Капітолію, і проблеми їм загрожують лише у разі порушення порядку.

Подібна демонстрація раніше цього тижня пройшла біля Білого дому, там також затримали десятки протестувальників.