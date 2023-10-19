Німеччина хоче прискорити інтеграцію українців на ринок праці

Уряд Німеччини хоче прискорити інтеграцію на ринку праці українських біженців, кількість яких за останні півтора року значно збільшилась.﻿ Про це заявили в міністерстві праці та соціальних справ ФРН, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що тільки за останній час понад 100 тис українців пройшли інтеграційні курси, і ще стільки ж зроблять це в найближчі місяці.

"Ті, хто пройшов інтеграційні курси, повинні якнайшвидше отримати досвід роботи та подальшу кваліфікацію в осмислений спосіб. Кожна стійка та адекватна потенціалу інтеграція на ринку праці сприяє забезпеченню попиту на кваліфіковану робочу силу в Німеччині" , – йдеться в повідомленні.

Відповідно, міністерство реалізує низку заходів, спрямованих на прискорення процесу інтеграції українців.

Так, центри зайнятості та агентства з працевлаштування допомагають випускникам інтеграційних курсів та роботодавцям знайти одне одного. З цією метою розширюються галузеві "заходи з пошуку роботи" з бізнес-спільнотою та освітніми партнерами, такі як ярмарки вакансій.

Також влада закликає компанії все більше працевлаштовувати біженців, які не володіють німецькою мовою на достатньому рівні (нижче рівня B2), і надавати їм можливість пройти навчання на робочому місці. Уряд також жоче залучити великі компанії, сектор тимчасової зайнятості та галузеві асоціації до прийняття відповідних добровільних зобов'язань.