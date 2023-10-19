Німеччина хоче прискорити інтеграцію українців на ринок праці
Уряд Німеччини хоче прискорити інтеграцію на ринку праці українських біженців, кількість яких за останні півтора року значно збільшилась. Про це заявили в міністерстві праці та соціальних справ ФРН, повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що тільки за останній час понад 100 тис українців пройшли інтеграційні курси, і ще стільки ж зроблять це в найближчі місяці.
"Ті, хто пройшов інтеграційні курси, повинні якнайшвидше отримати досвід роботи та подальшу кваліфікацію в осмислений спосіб. Кожна стійка та адекватна потенціалу інтеграція на ринку праці сприяє забезпеченню попиту на кваліфіковану робочу силу в Німеччині", – йдеться в повідомленні.
Відповідно, міністерство реалізує низку заходів, спрямованих на прискорення процесу інтеграції українців.
Так, центри зайнятості та агентства з працевлаштування допомагають випускникам інтеграційних курсів та роботодавцям знайти одне одного. З цією метою розширюються галузеві "заходи з пошуку роботи" з бізнес-спільнотою та освітніми партнерами, такі як ярмарки вакансій.
Також влада закликає компанії все більше працевлаштовувати біженців, які не володіють німецькою мовою на достатньому рівні (нижче рівня B2), і надавати їм можливість пройти навчання на робочому місці. Уряд також жоче залучити великі компанії, сектор тимчасової зайнятості та галузеві асоціації до прийняття відповідних добровільних зобов'язань.
"Німецький ринок праці в першу чергу шукає кваліфікованих працівників з хорошим знанням німецької мови. Тому інтеграція біженців є справжньою проблемою. У багатьох випадках людей потрібно підготовити технічно та лінгвістично, щоб вони мали стійкі перспективи працевлаштування та стабільну роботу в довгостроковій перспективі", – пояснює голова федерального агентства зайнятості Андреа Налес.