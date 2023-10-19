Єгипет погодився відкрити кордон з Газою для гуманітарної допомоги

Єгипет оголосив про коридор гуманітарної допомоги до сектору Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах, повідомляє Укрінформ.

"Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі та президент США Джо Байден домовилися про постійну доставку гуманітарної допомоги до сектору Гази через термінал Рафах" , — йдеться у заяві речника президента Єгипту Ахмеда Фахмі.

Раніше Ізраїль оголосив про блокаду Сектора Гази.

Нагадаємо, уранці 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало атаку на Ізраїль. Бойовики прорвалися до країни, одночасно завдаючи масованого ракетного удару. Вторгнення супроводжувалося масовими вбивствами мирного населення, включаючи дітей. Унаслідок цієї атаки загинули більш як 1400 ізраїльтян, близько двох сотень людей бойовики захопили у заручники.

Ізраїль офіційно оголосив стан війни, мобілізував 300 тисяч резервістів та почав знищувати військові об’єкти та ватажків терористів.

Ізраїльські військові попередили мирне населення Гази про необхідність залишити місто, щоб уникнути небезпеки під час операції проти ХАМАС.