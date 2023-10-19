У Берліні на пропалестинській акції сталися сутички, застосували водомети

У районі Берліна Нойкьольн знову пройшла велика пропалестинська демонстрація, що переросла у сутички з поліцією з постраждалими, повідомляє Європейська правда.

Акція від початку була забороненою, але на неї прийшли кілька сотень людей.

У поліції повідомили, що з натовпу почали кидатися камінням і пляшками, а також застосовувати піротехніку. У житловому кварталі згоріла вантажівка і кілька автомобілів.

Декілька правоохоронців отримали поранення і травми, постраждалі є і серед протестувальників.

Під час затримань поліція застосувала перцевий газ. Коли протестувальники почали підпалювати серед вулиці випадкові об’єкти, силовики застосували водомет.

Neukölln - BERLIN ! Viel Vergnügen nun mit den INTEGRIERTEN....euere SAAT ist aufgegangen. pic.twitter.com/ZIkBToGjGT — Dr.Hook (@holgilein14) October 19, 2023

Кілька сотень протестувальників зібралися також біля МЗС – на акцію проти війни на Близькому Сході. Організаторка достроково завершила подію через те, що "не мала впливу" на фактичних учасників. На акцію зареєструвалися 50 людей, але прийшли кілька сотень.

#Berlin Neukölln.#Hamas Anhänger kesseln deutsche #Polizei ein.

Was für Luschen! Also die Polizei, meine ich.

Und komme mir niemand mit der Ausrede ...die dürfen ja nicht. Doch, sie dürfen. Sind aber wohl zu feige oder/ und unfähig. So habe ich das festgestellt. pic.twitter.com/FzIvd6piAC — M. Markert (@MathiasMarkert) October 11, 2023

Одночасно у Берліні пройшла демонстрація проти антисемітизму, влаштована мешканцями району, де спробували підпалити будівлю єврейської громади. Прийшли пів сотні людей.