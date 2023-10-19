У Берліні на пропалестинській акції сталися сутички, застосували водомети
У районі Берліна Нойкьольн знову пройшла велика пропалестинська демонстрація, що переросла у сутички з поліцією з постраждалими, повідомляє Європейська правда.
Акція від початку була забороненою, але на неї прийшли кілька сотень людей.
У поліції повідомили, що з натовпу почали кидатися камінням і пляшками, а також застосовувати піротехніку. У житловому кварталі згоріла вантажівка і кілька автомобілів.
Декілька правоохоронців отримали поранення і травми, постраждалі є і серед протестувальників.
Під час затримань поліція застосувала перцевий газ. Коли протестувальники почали підпалювати серед вулиці випадкові об’єкти, силовики застосували водомет.
Кілька сотень протестувальників зібралися також біля МЗС – на акцію проти війни на Близькому Сході. Організаторка достроково завершила подію через те, що "не мала впливу" на фактичних учасників. На акцію зареєструвалися 50 людей, але прийшли кілька сотень.
Одночасно у Берліні пройшла демонстрація проти антисемітизму, влаштована мешканцями району, де спробували підпалити будівлю єврейської громади. Прийшли пів сотні людей.
"Ми живемо у цьому районі, тож відчуваємо обов’язок чітко показати, що ми проти цього", – заявила ініціаторка акції Соня Клеверкорн.