США пом'якшили "нафтові" санкції проти Венесуели в обмін на вибори

Сполучені Штати у середу, 18 жовтня, пом'якшили санкції проти Венесуели та її нафтової галузі. Про це оголосило американське Міністерство фінансів після того, як венесуельський уряд Ніколаса Мадуро та опозиційна Єдина платформа домовилися про проведення виборів у 2024 році, повідомляє ЛігаБізнес.

Рішення Міністерства фінансів США щодо Венесуели передбачає:

видачу генеральної ліцензії на шість місяців, яка тимчасово дозволяє вести бізнес з нафтогазовим сектором Венесуели. Її продовжать, якщо Венесуела виконає свої зобов'язання щодо проведення виборів та звільнення політичних в'язнів;

видачу генеральної ліцензії на операції з Minerven, венесуельською державною золотовидобувною компанією;

скасування заборони на торгівлю окремими облігаціями Венесуели та її нафтової компанії PdVSA на вторинному ринку. Нові облігації, як і раніше, купувати буде заборонено.

"Міністерство фінансів готове змінити або відкликати дозволи у будь-який час, якщо представники Мадуро не виконають своїх зобов'язань. Усі інші обмеження, накладені Сполученими Штатами на Венесуелу, залишаються чинними" , – йдеться в заяві американського уряду.

Рішення США приведе до збільшення пропозиції на світовому ринку нафти й, можливо, зменшить ціни.

Дорожня мапа між режимом Мадуро та венесуельською опозицією була підписана у вівторок, 17 жовтня, на Барбадосі.

Це п'ятисторінковий документ, в якому прописане зобов'язання провести президентські вибори у другій половині 2024 року.

Угода гарантує дозвіл на участь у виборах усіх кандидатів та політичних партій, "поки вони відповідають вимогам, встановленим законом". Як вказує El Pais, така обмовка зберігає ймовірність, що режим Мадуро не допустить до виборів найпопулярнішу кандидатку від опозиції Марію Коріну Мачадо.