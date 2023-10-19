З'явились супутникові знімки аеропорту в Луганську після ударів ЗСУ

З'явилися супутникові знімки міжнародного аеропорту "Луганськ" після удару ракетами ATACMS у ніч проти 17 жовтня. Відповідні фото опублікував проєкт "Схеми" Радіо Свобода, повідомляє Ліга.net.

На знімку можна побачити порівняння виду аеродрому у серпні та 18 жовтня після удару Сил оборони.

У Силах спеціальних операцій заявляли, що у тимчасово окупованих Бердянську і Луганську вночі 17 жовтня знищено дев'ять вертольотів, частина протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.

Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написали, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це.