У Криму ракета влучила по складах Чорноморського флоту РФ – Astra

Ввечері 18 жовтня ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.﻿ Про це пише Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

"Одна з ракет влучила на територію в/ч 63876 у районі селища Цукрова Голівка під Севастополем – там розташований склад озброєння Чорноморського флоту Росії. Територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений" , – йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу, під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.