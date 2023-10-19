Україна, Румунія та Молдова домовились спільно евакуювати громадян з Гази

Україна, Румунія та Молдова домовилися про спільні зусилля для евакуації громадян з Сектору Гази. Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску провів телефонні розмови з українським колегою Дмитром Кулебою та очільницею румунської дипломатії Лумініцою Одобеску. Сторони домовилися об'єднати зусилля для евакуації громадян із сектору Газа.