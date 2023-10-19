Україна, Румунія та Молдова домовились спільно евакуювати громадян з Гази
Україна, Румунія та Молдова домовилися про спільні зусилля для евакуації громадян з Сектору Гази. Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, повідомляє NewsMaker.
Зазначається, що міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску провів телефонні розмови з українським колегою Дмитром Кулебою та очільницею румунської дипломатії Лумініцою Одобеску. Сторони домовилися об'єднати зусилля для евакуації громадян із сектору Газа.
"Ця співпраця дозволить провести швидку та безпечну евакуацію наших громадян через пункт пропуску Рафах на межі з Єгиптом", — наголошується в заяві міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.