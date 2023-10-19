У ЄС незадоволені позицією фон дер Ляєн щодо підтримки Ізраїлю – ЗМІ

На віртуальному саміті ЄС, що був присвячений ситуації на Близькому Сході, серед країн ЄС виникли розбіжності щодо рівня підтримки Ізраїлю, який зазнав нападу з боку терористичного угруповання ХАМАС.﻿ Про це пише видання Euractiv, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, головним предметом суперечок для багатьох країн-членів ЄС було сприйняття того, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перевищила свої повноваження, продовжуючи непохитно підтримувати Ізраїль.

У матеріалі йдеться, що фон дер Ляєн піддали критиці за її нещодавній візит до Тель-Авіва, адже її послання прозвучало без застереження, висловленого іншими європейськими лідерами та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, про те, що будь-які дії Ізраїлю повинні відповідати міжнародному гуманітарному праву.

Автори публікації зазначають, що деякі лідери країн ЄС прямо похвалили фон дер Ляєн під час саміту за її візит. Утім, за словами людей, поінформованих про цю розмову, більшість держав-членів раніше скаржилися на нескоординовану позицію президентки комісії.

Президент Євроради Шарль Мішель після двогодинних віртуальних переговорів підкреслив, що зовнішня політика ЄС має ґрунтуватися на єдності та послідовності, вимагаючи поваги до міжнародного права, де б не відбувалися конфлікти, що також було сприйнято як публічне нагадування фон дер Ляєн.

Переговори у вівторок перервали після того, як лідери країн ЄС дізналися про заяву палестинців, що ізраїльська авіація нібито завдала удару по лікарні в місті Газа, внаслідок чого загинули сотні людей.

Ізраїль заперечив свою причетність до вибуху, заявивши, що він був спричинений ракетою, випущеною палестинським терористичним угрупованням "Ісламський джихад".

Euractiv відзначає, що, розмовляючи з журналістами після саміту, фон дер Ляєн вже була більш обережною у своїх висловлюваннях. Дипломати ЄС, яких видання попросило висловитися на умовах анонімності, сказали, що помітили зміну в її тоні.