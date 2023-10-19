З портів Одещини вийшло ще два судна – ЦТС

З портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, сьогодні, 19 жовтня, вийшло два судна, повідомляє Укрінформ.

З портів вийшли балкери Xin Shun дедвейтом (повна вантажопідйомність, - ред.) 75,8 тис. тонн та Peter S, який має дедвейт 71,5 тис. тонн.

Відомо, що останній був під завантаженням в порту Чорноморськ.

До портів Великої Одеси зараз йдуть судна Ida дедвейтом 18,2 тис. тонн та Mariner, що має дедвейт 56,8 тис. тонн.

Цікаво, що балкер Ida вже мав досвід у жовтні заходу і виходу з українських портів новим коридором, оголошеним Україною.