Казахстан заборонив постачати до РФ високотехнологічні товари
Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні. Про це оголосив віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, повідомляє Економічна правда.
Міністр уточнив, що імпорт з Росії до Казахстану здійснюється, але експорт з Казахстану - обмежений
"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни - на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів - їхній експорт ми повністю заборонили", - сказав Торебаєв.
Серед таких товарів - дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни.
"Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше (до війни Росії з Україною - ред.) реекспортувалися через Казахстан", - пояснив Торебаєв.
За першу половину 2023 року Росія тільки з Євросоюзу ввезла товарів на 14,1 млрд доларів. Для цього використовувалися транзитні шляхи через Казахстан та інші хаби паралельного імпорту (Грузію, Вірменію, Туреччину, Узбекистан, Азербайджан, Киргизстан і Таджикистан).
Порівняно з тим самим періодом 2022 року обсяги такого імпорту злетіли майже на 60%, або 5,2 млрд доларів, а його основними статтями стали телеком-обладнання, мікроелектроніка, електрообладнання, транспортна техніка, комп'ютери, сервери, жорсткі диски і смартфони.
Про заходи Казахстану стало відомо через кілька тижнів після того, як в Астані з візитом побував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Після переговорів із ним президент республіки Касим Жомарт Токаєв підтвердив намір дотримуватися санкцій проти Росії.