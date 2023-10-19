Казахстан заборонив постачати до РФ високотехнологічні товари

Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.﻿ Про це оголосив віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, повідомляє Економічна правда.

Міністр уточнив, що імпорт з Росії до Казахстану здійснюється, але експорт з Казахстану - обмежений

"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни - на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів - їхній експорт ми повністю заборонили" , - сказав Торебаєв.

Серед таких товарів - дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни.

"Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше (до війни Росії з Україною - ред.) реекспортувалися через Казахстан" , - пояснив Торебаєв.

За першу половину 2023 року Росія тільки з Євросоюзу ввезла товарів на 14,1 млрд доларів. Для цього використовувалися транзитні шляхи через Казахстан та інші хаби паралельного імпорту (Грузію, Вірменію, Туреччину, Узбекистан, Азербайджан, Киргизстан і Таджикистан).

Порівняно з тим самим періодом 2022 року обсяги такого імпорту злетіли майже на 60%, або 5,2 млрд доларів, а його основними статтями стали телеком-обладнання, мікроелектроніка, електрообладнання, транспортна техніка, комп'ютери, сервери, жорсткі диски і смартфони.

Про заходи Казахстану стало відомо через кілька тижнів після того, як в Астані з візитом побував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Після переговорів із ним президент республіки Касим Жомарт Токаєв підтвердив намір дотримуватися санкцій проти Росії.