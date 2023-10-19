Із Гази потрібно евакуювати понад 300 громадян України – посол
Кількість українців, які потребують евакуації з Сектору Гази, зросла до 308 осіб. Наступними днями вона може збільшитися до 400 осіб. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Стосовно Сектору Гази ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас у списку на евакуацію кількість людей уже перевалила за 300 – зараз 308, але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох. Сподіваюсь, що евакуація все ж таки почнеться", - зазначив Корнійчук.
Він поінформував, що перші машини з гуманітарним вантажем пішли через пункт пропуску "Рафах" у Сектор Гази.
"Сподіваюсь, що ХАМАСівці виконають свою обіцянку і випустять іноземців", - зазначив посол.
Станом на вчора кількість українців, які потребують евакуації із сектору Гази, становила 298 осіб, серед них було двоє поранених.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі, що контрольно-пропускний пункт "Рафах" між сектором Гази та Єгиптом відкриють.