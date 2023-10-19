Заборона УПЦ МП: депутати підтримали законопроєкт в першому читанні

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату, повідомляє Ліга.net.

Рішення підтримали 267 нардепів:

"Слуга народу" - 175;

"Європейська солідарність" - 26;

"Батьківщина" - 17

"Платформа за життя та мир" - 1;

"За майбутнє" - 8;

"Голос" - 18;

"Довіра" - 12;

"Відновлення України" - 0.

Депутат Олексій Гончаренко написав, що проти рішення виступали такі парламентарі як Юрій Бойко, Євген Шевченко та Артем Дмитрук.

Йдеться про законопроєкт №8371, який уряд розробив на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) ще у січні 2023 року.

Уряд запропонував таку модель. Держслужба з етнополітики та свободи совісті шляхом експертизи встановлює, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. І видає розпорядження з вимогою усунути порушення. Якщо припис не подіяло – звертається до суду та просить заборонити діяльність такої релігійної організації.

Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ МП була зроблена ще в січні 2023 року і встановила: Українська православна церква МП продовжує підкорятися Російській православній церкві.