У Словаччині відмовилися призначати міністра, який хотів вибачитись перед РФ

Президентка Словаччини повідомила лідеру партії Smer-SD і майбутньому главі уряду Роберту Фіцо, що не призначатиме у його кабінет кандидата від Словацької національної партії (СНП) – однієї з партнерок по коаліції – Рудольфа Гуляка міністром з питань довкілля, повідомляє Європейська правда.

Чапутова попросила Фіцо внести нову пропозицію щодо кандидата на посаду очільника цього міністерства.

"Впорядковану роботу Міністерства з питань довкілля не може забезпечити людина, заяви якої заперечують багаторічну екологічну політику цієї держави та міжнародні зобов'язання, яким Словацька Республіка віддана", – пояснив речник словацької президентки Мартін Стрижинець.

Чапутова вважає, що кандидат, який тривалий час не визнає наукового консенсусу щодо зміни клімату і не вважає, що існує реальна кліматична криза, не може очолювати і представляти відомство, основним завданням якого, відповідно до закону, є охорона природи, ландшафту та клімату.

Вона переконана, що, на відміну від інших кандидатур, у випадку з Гуляком існують конституційно-правові підстави того, що він не може обіймати посаду міністра.

Гуляк відомий одіозними заявами. Зокрема, на посаді мера містечка Очова Гуляк заявляв, що ведмеді – то біологічна зброя Єврокомісії, яка має знищити словацьку сільську місцевість.

Також він обіцяв здійснити перший візит у статусі міністра до Москви – вибачитися за поставки Словаччиною зброї Україні.