СБУ: РПЦ створює власні ПВК для війни проти України

Російська православна церква створює власні приватні військові компанії (ПВК) на території РФ, які за вказівками московського патріархату займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців серед вірян для війни проти України, повідомляє Українська правда.

Служба безпеки задокументувала, що одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі.

Повідомляється, що у стінах релігійної установи її представники вербують вірян для подальшого включення до складу окупаційних військ.

Під час відбору потенційних "кандидатів" перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий "досвід".

Після зарахування найманців до лав ПВК, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб.

Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку "рекрутів" виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах.

"Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво" храмів" , - зазначили в СБУ.

На підставі задокументованих фактів, Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.